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Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız" dedi.

Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret edip, kentle ilgili bilgiler aldı. Ardından kentte faaliyet gösteren enerji sektörü ve STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, 2002 yılında Türkiye'nin sadece 5 kentinde doğal gaz kullanılabildiğini belirtti. Bugün tüm Türkiye'nin doğal gazdan yararlandığını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle dedi:
"2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız. Yıl sonu itibarı ile Hakkari dâhil 81 ilimize doğal gaz götürdük. Dere, tepe, göl demeden aştık. Hakikaten çok çetin şartlarda çalışıldı. Şehrin içinde gazı dağıtmak kolay değil. Doğal gazla, çağdaş yakıtla en son tanışan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce baktığınızda elektrik, su, kanalizasyon, telefon gibi birçok alt yapının gittiği yerde sonradan bu alt yapıyı götürmenin sorunları var. Yeri geliyor boruyu döşeyecek yer arıyorsunuz. Bu sorunlara rağmen 140 bin kilometre hat yapmışız. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre, biz neredeyse son 12 yılda 3,5 kat kazarak, tur atmışız. Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gaz tarafından arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Hatta fazlamız var, ihraç edebilecek hale geldik. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız ithalatımızdan fazla oldu. Doğal gazda maalesef dışa bağlıyız. Elimizdeki kaynaklar yeterli değil. Dışa bağlı olmamıza rağmen kaynak çeşitlendirmesi yapmak şartı ile sistem güvenliğini en az iki kat arttırdık. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimizi, 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkarttık. İki sene içerisinde bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız."
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Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdükBakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük

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