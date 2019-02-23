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Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye süt yemi dağıtımı törenine katıldı.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye süt yemi dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı törende konuşan Bakan Dönmez, köylerde yaşayanların doğal gaz talepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Köylüler, bize ‘ne zaman doğal gaz gelecek’ demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğal gaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkânlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. ‘Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın’ dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar." Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından alandaki kuzuları sevdi ve 2 bin 800 çiftçiye 1400 ton koyun süt yemi dağıttı.

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