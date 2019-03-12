HABER

Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 01:24 | Son Güncelleme

BAKAN DÖNMEZ: DAĞITIM BEDELİ SADECE SAYACI OKUYUP FATURA BASMAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Niğde’de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile Toplantı yaptı. STK’lar ile yaptığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, yakın zamana kadar elektrik ithal edilirken, şu anda ihraç edebilir duruma gelindiğini söyledi.

Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük (3)

BAKAN DÖNMEZ: DAĞITIM BEDELİ SADECE SAYACI OKUYUP FATURA BASMAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Niğde’de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile Toplantı yaptı. STK’lar ile yaptığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, yakın zamana kadar elektrik ithal edilirken, şu anda ihraç edebilir duruma gelindiğini söyledi. Türkiye'deki elektrik iletim ve şebeke ağı uzunluğunun dünyanın etrafını 35-40 defa tur atacak boyutta olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Birkaç yıl öncesine kadar elektriği ayrıca ithal ediyorduk. Sonra ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Elektriği üretmek yetmiyor, sadece santral kurmanız yeterli değil. O santralin çıkışında üretilen elektriği alacaksınız şehirlere götüreceksiniz yüksek gerilim hatlarıyla, nehirleri dereleri tepeleri aşmak suretiyle sonra şehirlerimiz bunları trafo merkezlerine indireceksiniz. Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina, işyeri işyeri hatta tarla tarla dağıtmak zorundasınız. İşte iletim ve dağıtım şebekesi toplam uzunluğu 1 milyon 420 bin kilometre. Dünyanın etrafı ekvatorda 40 bin kilometre aşağı yukarı 35-40 defa tur atacak kadar bir şebekemiz var."dedi.
Bakan Dönmez, faturalarda yer alan ve zaman zaman tartışma konusu olduğunu belirttiği 'dağıtım bedeli' ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup, faturayı basıp da size bırakma bedeli değil" diyerek şunları söyledi:
"Zaman zaman bazı yerlerde duyuyoruz. 'Faturalarda bu dağıtım bedeli nedir ?' diye. Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup faturayı basıpta size bırakma bedeli değil. Adeta bir kurye bedeli gibi ifade ediyorlar. İşte dağıtım bedeli santralin çıkışından elde ettiğimiz enerjiyi bu şebeke vasıtasıyla sizlere kadar götürüyoruz. Bunu yapı maliyetleri var bir, iki işletme maliyeti var. Üretim sektöründe 60 bin kişi çalışıyor. Elektrik üretim sektöründe. Bunu dağıtım iletim tarafında bunun iki katı insan çalıştırıyoruz. Çoğu özel sektörde. 120 bin kişi. Çok daha zor koşullarda belki bir çoğunuz görmüyorsunuz. Evinizde sıcacık odanızda uzanırken, televizyon seyrederken bir fırtınadan direk yıkılmış olabiliyor. Hat kopmuş olabiliyor. Gece günde demeksizin teknisyenimiz, işçimiz çıkıyor, direğin tepesine tırmanıyor o hattı onarıyor. İşet bu şekilde çalışan binlerce teknisyenimiz var. Oluşan maliyetlerde doğal olarak dağıtım bedeli adı altında da size yansıyor. Toplam faturamızın içerisinde dağıtım bedeli payı yüzde 30, vergiler hariç yüzde 35. Avrupa’da yok mu, dünyada yok mu ? Orada da var. Avrupa'da ortalaması yüzde 50. Vergiler hariç enerji yüzde 50’yi oluşturuyor. Dağıtım bedeli yüzde 50’yi oluşturuyor. Bizim gibi coğrafyası çok geniş ülkede bu kadar şebekeyi işletmek atmosfere açık koşullarda bazı yerlerde yerin altından götürüyoruz. Kıyasladığımızda bir çok Avrupa memleketiyle büyük bir başarı demektir. Elbette şebeke şehirlerimiz büyüdüğü için zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Eskiyor. Yıpranıyor. Her yıl bunların yenilenmesi içinde ciddi miktarda kaynak ayırıyoruz. Her yıl iletim ve dağıtım için ayırdığımız kaynağın tutarı 9,5 milyar Türk lirasıdır. İşletme gideri olarakta 17,5 milyarda kaynak ayırıyoruz. Etti 27 milyar. İşte o 27 milyar lirayı dağıtılan satılan elektriğin kilowatt dilimine böldüğünüzde o rakam çıkıyor."
Toplantının ardında Bakan Dönmez Niğde’den ayrıldı.

FOTOĞRALI

Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük (3)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Tam o an! Ölümden döndüler!Tam o an! Ölümden döndüler!
Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis her yerde onları arıyor! Sarıyer'de silah sesleri!

Polis her yerde onları arıyor! İstanbul'da büyük panik

Takla atan aracı kaldırırken ölümle burun buruna geldiler!

Tam o an! Ölümden döndüler!

Adana büyük facia! Balık tutmak için kurdukları çadır sonları oldu!

Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında annesini boğarak öldürdü

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında...

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.