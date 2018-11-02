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Bakan Dönmez: ABD'nin İran'a yaptırımlarında Türkiye istisna ülkeler arasında

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ABD'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğu bilgisi bize ulaştı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ABD'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğunu açıkladı. Fatih Dönmez, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:
"Sayın ABD Başkanı, ABD'nin Sayın Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına veya sınırlandırılması ilişkin bir açıklaması olmuş. Bu açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Öteden beri zaten ABD'nin bu yaptırımlarından Türkiye gibi komşu ülkelerin barış, huzur ve ekonomisinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etmiştik. Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz iddia ve tezlerimizin karşı tarafta belli noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. 8 ülke içinde Türkiye de var; bize gelen bilgiler bu şekilde."

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