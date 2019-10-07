HABER

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak" dedi.

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sönmez'in açıklamaları şöyle:

Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak.

Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede.

Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Yağmurda tramvaya sığındıYağmurda tramvaya sığındı
Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyorIlısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez sondaj gemisi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Emine Bulut davasında yeni gelişme! Katil ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyan Dara etkisiz hale getirildi

Beyan Dara etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

Bahçelievler'de içinde kimyasal madde olan varil bomba gibi patladı

İstanbul'da 'kimyasal' paniği! Bomba gibi patladı

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.