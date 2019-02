Bakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı

AK Parti Bilecik Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ak Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, partililer ve diğer heyet üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi oldu.

Bakan Fatih Dönmez, burada yaptığı konuşmada; “Bugün burada ata yurdunda siz değerli hemşehrilerimle bir araya gelmek ve hasbihal etme imkanı buldum. Önümüzde biliyorsunuz bir seçim var ve bizler de bu yarışa Bilecik’ten başlamak istedik. Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını yapıyoruz. Belediyecilik deyince zaten AK Parti geliyor. Bu işin kitabını güzel örnekleriyle ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından başlayan ve artarak büyüyen bir AK Parti belediyeciliği var. Cumhurbaşkanımız 1994’te İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiğinde ben de o zaman okula kaydımı yapmıştım. O zamanlar çöp, çamur ve havası solumayan bir İstanbul vardı. Ancak hamd olsun bugün İstanbul sadece Türkiye’nin değil dünyanın örnek aldığı bir şehir oldu. Bunu Ankara ve diğer şehirler de takip etti. Bu güzel kervana 2004 yılında Bilecik’te katıldı. Milletvekilimiz Selim Yağcı, 3 dönem şehrimize hizmet etti ve güzel çalışmalar gerçekleştirdi. Ben bütün bu düşünce doğrultusunda çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Belediye Başkanımız Nihat Can da ’Ben canla başla çalışmaya varım’ dedi. Bize düşen de ona canla ve başla destek vermektir” ifadelerini kullandı.

Bilecik’te çok anlamlı ve güzel bir anı yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can ise, “Her zaman her noktada desteğini hiç esirgemeyen bakanımız ve vekilimize sizler ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza ne zaman başvursak her zaman desteğini bizlerden esirgemiyor. Kendisi de bizim sadece proje üretmemizi ve kendisinin de buna gerekli desteği vermeye çalışacağını kaydediyor. Bunun için hepimizin önümüzdeki seçim için çok çalışması gerekiyor. Çünkü bu Bilecik ve ülkemiz için çok önemlidir. Bu vesile ile Bakanımız ve sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.