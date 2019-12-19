HABER

Bakan Dönmez Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti. Oyunları bozmuş olduk. Bu konuda geri adım atmayacağız. Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz dedi.
Batman'da Birlik Vakfı'nca 'Enerji politikamız ve Doğu Akdeniz meselesi' paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.
'DIŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEYİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'
Panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürülen çalışmalara değindi. Türkiye olarak teknolojik açıdan en iyi gemilere sahip olduklarını anlatan Bakan Dönmez, Denizlerde hidrokarbon ile sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ve çalışmalarımız ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Milli arama ve sondaj gemilerimizle başlattığımız çalışmalarımız dört koldan 4 gemi ile devam ediyor. Libya ve dış ülkelerde sürdürdüğümüz bu mücadeleyi oldukça önemsiyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerinde 4 bin metrede sondaj çalışmaları devam ediyor. Barbaros ve Oruçlu gemileri, denizlerimizin röntgenini çekiyor. Teknolojik açıdan en iyi gemilere sahibiz. Yeni gemi ile Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarımız sürüyor dedi.
'ONAYIMIZ OLMADAN KİMSE BÖLGEDE ARAMA YAPAMAYACAK'
Bakan Dönmez, Türkiye'nin onayı olmadan bölgede arama yapılamayacağına vurgu yaparak, Libya ile yapılan denizde petrol yetkisi mutabakatıyla oyunları bozduklarını ifade ederek, şunları söyledi
Türkiye'nin gelecekte enerji vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı, yerlilik, arz güvenliği, millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımızı insanlarımıza kesintisiz olarak sunmak için projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki, petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Yerli ve yenilenebilir elektrikte bugün son 20 yılın rekorunu kırdık. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. 5 yeni kuyu daha açacağız. Libya ile hayati önem arz eden anlaşma yaptık. Denizde petrol yetki arama mutabakatı TBMM'den çıktı. Oyunları bozmuş olduk. Onayımız olmadan kimse bölgede arama yapamayacak. Bu hedefte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geri adım atmayacağız. Biz Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz.

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Erdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildiErdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildi
Rize’de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldüRize’de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.