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Bakan Dönmez: Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:15 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye?de yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın kullanıldığına dikkat çekerek, ?Doğalgaz Türkiye?ye 1987 yılında ilk geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarıydı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye?de yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın kullanıldığına dikkat çekerek, ?Doğalgaz Türkiye?ye 1987 yılında ilk geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarıydı. Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18?inci, Avrupa?nın en büyük 4?üncü doğalgaz pazarı olduk" dedi.
Çorum?un Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde gerçekleştirilen doğalgaz boru hattında gaz verme törenine katılmak üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilçede ilk olarak Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın?ı ziyaret etti. Burada belediyenin hizmetleriyle ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen doğal gaz açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye?de yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın kullanıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
?Doğalgaz Türkiye?ye 1987 yılında ilk geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarıydı. Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18?inci, Avrupa?nın en büyük 4?üncü doğal gaz pazarı olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleri ile de sisteme esneklik kazandırdık. Yıllık 310 milyon metreküplük sisteme gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını sisteme verebilen bir altyapıyı kurduk. Hamd olsun tüm bu yatırımlarla artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için bitmiştirö
'25 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'
Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne kadar doğal gaz dağıtım ve iletim ağı için 25 milyar TL?lik yatırım yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, ?Dağıtım ve iletim ayağında ise 2003?ten bu yana yaklaşık 25 milyar TL yatırım yaptık. İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesi inşa ettik. Bu ne demek biliyor musunuz Çorumlu kardeşlerim? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğalgazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez kat ettik hem de kazarakö dedi.
'15,7 MİLYON ABONEMİZ VAR'
Türkiye?de şuanda 15,7 milyon abone bulunduğunu, ailelerle birlikte 50 milyon vatandaşın doğalgaz konforuna eriştiğini vurgulayan Bakan Dönmez, ?Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğalgazı getirdik. Bugün yaklaşık 15,7 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak doğalgazın konforundan faydalanıyor" diye konuştu.
Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından meşale yakılarak doğalgaz boru hattının açılışı gerçekleştirildi.

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