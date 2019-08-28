HABER

Bakan Dönmez Bağdat’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a geldi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

Bakan Dönmez Bağdat’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Bakan Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından karşılandı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada Dönmez’i kabul eden Abdülmehdi, ikili ilişkileri görüştüğünü duyurdu.
Bakan Dönmez ve beraberindeki heyetin daha sonra Irak Petrol Bakanı Tamir Gazban ve Elektrik Bakanı Luey Hatip ile bir araya gelmesi bekleniyor.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi
Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştüAdalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.