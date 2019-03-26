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Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Cari açığın temel nedenlerinden birisi de enerjide bizim dışa bağımlı olmamız. Onun için diyoruz ki; güçlü bir Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun Uygulama Oteli'nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, enerjinin, bir ülkenin en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirtti. Dönmez, enerjinin sadece evlerin aydınlatılması veya ısıtılmasıyla sınırlı bir konu olmaktan çıktığını, sanayinin ve ekonominin de vazgeçilmez unsuru haline geldiğini söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye'de son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım anlamında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatarak, "Bunun büyük kısmını da özel sektör eliyle yapmışız. Bu arada, artık tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, enerji sektöründe devlet küçülmeye başladı yani ana oyuncu olmaktan çıktı. Ne yapıyoruz? EPDK var, düzenleme yapıyor, denetleme yapıyor. Bakanlık olarak biz ana politikaları belirliyoruz. Keza yine Bakanlığımızın TEİAŞ, BOTAŞ gibi ana oyuncuları var, orada ana iletim hatlarını yapmak suretiyle yine arz güvenliğiyle alakalı bazı misyonları üzerimizde tutuyoruz ama büyük oranda da özelleştirmişiz. Ayrıca elektrik dağıtımını 21 bölgede yine bu dönemde özelleştirdik. Yaklaşık 13 milyar dolar Hazine'nin kasasına girdi oldu. Yine önemli üretim santrallerimizi de özelleştirmişiz 10 milyar dolar da oradan girdi oldu. Sırf elektrik tarafında 23 milyar dolarlık özelleştirme yapmışız" diye konuştu.

'DOĞAL GAZ İÇİN KEŞİF YAPILDI'

Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz kullanıldığını aktaran Dönmez, doğal gazın önemli bir kısmını ithal ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kendi kaynağımızı henüz yeteri kadar bulamadık. İşte geçtiğimiz ay bir keşfimiz oldu Trakya'da, 300 bin hanenin 10 yıl süreyle doğal gazını temin edecek keşif yapıldı. Yine Güneydoğu'da Diyarbakır, Siirt'te 3 yeni petrol sahası keşfettik. Geçtiğimiz hafta onları işletmeye aldık, günlük 1650 varil ve ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle de petrol üretmeye başladık. Uzunca bir süredir Amerika'nın üzerinde çalıştığı ve bu sayede Amerika'nın ithalatçı olmaktan çıkıp ihracatçı pozisyonuna geldiği bir teknolojiyi Türkiye'ye de kazandırmış olduk. İnşallah bu teknolojiyle nerede varsa arayacağız, bulacağız ve milletin, ekonominin, vatandaşın emrine sunacağız."

'BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Madencilikte hâlâ bazı ham maddeleri yurt dışından ithal ediyoruz. Bir kısmı ülkemizde bulunmadığı için ithal ediyoruz, bir kısmında da yeteri kadar üretim yapamadığımız için. 18 milyar ton kömür rezervimiz var, geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırdık. 101,5 milyon ton bir yılda kömür ürettik ama 30 milyon ton da kömür ithal ettik. Şimdi bu ithalatı bizim azaltmamız lazım. 3- 4 milyar dolar her yıl kömüre para ödüyoruz, petrol, doğal gaz hariç. Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam da son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Cari açığın temel nedenlerinden birisi de enerjide bizim dışa bağımlı olmamız. Biz onun için diyoruz ki güçlü bir Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Onlara ulaşıncaya kadar gerekirse yurt dışından da ithal etmek suretiyle vatandaşı karanlıkta da bırakmayacağız, soğukta da bırakmayacağız, yolda da bırakmayacağız inşallah."

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Dönmez, kentte esnaf ziyareti de yaptıktan sonra Tirebolu ilçesinde belediyenin proje tanıtım toplantısına katıldı.

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