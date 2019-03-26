Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Cari açığın temel nedenlerinden birisi de enerjide bizim dışa bağımlı olmamız. Onun için diyoruz ki; güçlü bir Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun Uygulama Oteli'nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, enerjinin, bir ülkenin en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirtti. Dönmez, enerjinin sadece evlerin aydınlatılması veya ısıtılmasıyla sınırlı bir konu olmaktan çıktığını, sanayinin ve ekonominin de vazgeçilmez unsuru haline geldiğini söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye'de son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım anlamında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatarak, "Bunun büyük kısmını da özel sektör eliyle yapmışız. Bu arada, artık tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, enerji sektöründe devlet küçülmeye başladı yani ana oyuncu olmaktan çıktı. Ne yapıyoruz? EPDK var, düzenleme yapıyor, denetleme yapıyor. Bakanlık olarak biz ana politikaları belirliyoruz. Keza yine Bakanlığımızın TEİAŞ, BOTAŞ gibi ana oyuncuları var, orada ana iletim hatlarını yapmak suretiyle yine arz güvenliğiyle alakalı bazı misyonları üzerimizde tutuyoruz ama büyük oranda da özelleştirmişiz. Ayrıca elektrik dağıtımını 21 bölgede yine bu dönemde özelleştirdik. Yaklaşık 13 milyar dolar Hazine'nin kasasına girdi oldu. Yine önemli üretim santrallerimizi de özelleştirmişiz 10 milyar dolar da oradan girdi oldu. Sırf elektrik tarafında 23 milyar dolarlık özelleştirme yapmışız" diye konuştu.