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Bakan Dönmez: “Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayan sondaj gemisi ’Fatih’ ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız.

Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayan sondaj gemisi ’Fatih’ ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Antalya Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, burada Vali Karaloğlu ile bir süre görüşüp şeref defterini imzaladı.
Bakan Dönmez, Antalya’da yapılan çalışmaları yakından incelemek adına bir çalışma seyahatinde olduklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bazı hizmet birimlerinin açılışına katılacaklarını ifade eden Dönmez, doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Diğer ilçelerimize de doğalgazı götürmüş olacağız”
Bakan Dönmez konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz gibi doğalgaz Antalya’da merkez olmak üzere 6 ilçemizde kullanıyoruz. Civar ilçelerden de yoğun talep var. Tabi Antalya turizm kenti. Bu taleplere duyarsız kalmamız mümkün değil. Ekiplerimizde gerekli çalışmaları büyük oranda tamamladılar. Plan, program kapsamında ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre programlara, planla diğer ilçelerimiz doğalgaz götürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimizde çalışmaları yürüttüğümüz ilçelerdir. İnşallah zaman içerisinde diğer ilçelerimize de doğalgazı götürmüş olacağız”

“Hedef derinliğine ulaşmış olacağız”
Antalya’nın turizm potansiyeli olduğu gibi yenilenebilir enerji potansiyelinde de yüksek illerden birisi olduğunu kaydeden Dönmez, “Antalya son dönemde bizim Fatih Gemimize de ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle hem Valimize, hem de belediye başkanlarımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız. Bu, doğalgaz ve petrol bilgisi var, yok sizlerle o zaman paylaşmış olacağız. Bulamasak bile bu civarda potansiyeli yüksek görüyoruz, aramalara devam edeceğiz" dedi.
Bakan Dönmez’in ziyaretinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da yer aldı.

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