Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninde tarihi üretim ve satış rekorları kırdıklarını ve dünya liderliğine oynadıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya’nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmelerine ait Sülfürürük Asit Fabrikasının temel atma töreninin ardından Hisarcık ilçesini ziyaret etti. İlçeye girişte Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitaben yaptığı konuşmada Hisarcık ilçesinin borun başkenti olduğunu belirtti. Dönmez, "Borda sayenizde tarihi üretim ve satış rekorları kırdık. Dünya liderliğine oynuyoruz. Boru sadece hammadde olarak satmak istemiyoruz. Ona biraz daha akıllı ürünler katacak, AR-GE yapacağız. Başka bir tabirle alın terine akıl teri katıp bire 100 kazanacağız” dedi.

Hizmet getirmek için yarıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Dönmez, ”Emet’te bir fabrika açtık, oraya işçi alacağız. Öncelikle tercihimiz bu yörelerden olacak hiç merak etmeyin. Yeni fabrikamız inşallah 2021 yılının sonunda hizmete girecek. Bu arada işçi ihtiyacı olduğunda zaten biz öncelikli yöre insanını tercih ediyoruz. Ondan endişeniz olmasın” diye konuştu.