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  4. Bakan Dönmez "Büyük gün" diyerek duyurdu: Heyecanlıyız...

Bakan Dönmez "Büyük gün" diyerek duyurdu: Heyecanlıyız...

08.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi. Bakan Dönmez, söz konusu açıklamayı yaptığı paylaşımında "Büyük gün" ifadelerini kullanırken "Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez "Büyük gün" diyerek duyurdu: Heyecanlıyız...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili heyecanlandıran gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Dönmez, sondaj gemisinin yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi. İşte detaylar...

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"BÜYÜK GÜN! HEYECANLIYIZ"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

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İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor. (AA)

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Fatih Dönmez

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