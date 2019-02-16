Bakan Dönmez: “Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu sefer de ulaşacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tecrübeli bir kaptanımız var. Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu seferde sağ salim limana ulaşacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması adı altında düzenlenen programa katıldı. Bakan Dönmez’in Kocaeli Valiliği, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasına yapmış olduğu ziyaretler sonrasında gerçekleştirilen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve davetliler yer aldı.

"İyi bir miras, iyi bir iz bıraktığımıza inanıyorum"

İzmit’te bulunan bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’mize güzel eserler kazandırdık. Benim bunu tek başına yapacak bir sihirli değneğim yok. Biz bunu Kocaeli halkıyla, sivil toplum teşkilatlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, meclisimizle, partimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla yaptık. Hiç kimsenin kendi başına yapma mahareti olmaz. Ama biz de üstümüze düşen görevi yaptık. İyi bir miras, iyi bir iz bıraktığımıza inanıyorum. Bu enerjiyi vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu da bizim için en iyi şeydir” dedi.