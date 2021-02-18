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Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

18.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez'den, Kastamonu'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışı nedeniyle Kastamonu ve çevresinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili, "Ekiplerimiz önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenilenin üstünde yağış oldu. Hamdolsun büyük oranda sıkıntıları aştık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde karayolu ile Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret eden Bakan Dönmez, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, başta Orta Karadeniz olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi kuzeyinin yoğun yağış aldığını belirterek, enerji altyapısında birtakım olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

'BÜYÜK ORANDA SIKINTILARI AŞTIK'

Bölgedeki çalışmaları Ankara'daki kriz merkezinde gün gün, saat saat takip ettiklerini dile getiren Dönmez, "Ekiplerimiz hava tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını yapmışlardı ama beklenilenin üstünde yağış oldu. Bundan dolayı da özellikle kırsal bölgelerde bazı kesintiler, hat kopmaları, direk yıkılması gibi durumlarla karşılaştık. Hamdolsun büyük oranda sıkıntıları aştık. Birazdan hem gaz dağıtım şirketi hem de elektrik dağıtım şirketi yetkililerimizden başta Kastamonu olmak üzere, kış şartlarının etkili olduğu diğer iller hakkındaki durum hakkında bilgi alacağız. Akabinde de bir ilçemize intikal ederek sahadaki çalışmaları inceleyeceğiz" dedi.

Açıklama sonrası valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Bakan Dönmez, ardından saha incelemesi için İnebolu ilçesine geçti.

Kaynak: DHA

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