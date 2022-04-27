HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler

27.04.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin borç nedeniyle kesik olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Ziyaretin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş" dedi.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan günü Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde elektrikleri kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise, "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. O evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" demişti.
123
AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Bakan Dönmez yaşanan ziyaretle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendi elleriyle kesmişler" ifadelerini kullanan Dönmez "Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.

"SADECE 5 GÜN ELEKTRİK KESİLMİŞ"

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Evin dört aydır elektrikleri yok dediler, öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Evin elektrikleri borcundan dolayı sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesilmiş. Daha sonra fatura yatırılmış ve elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan'da evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler."

"ZİYARETİN ARDINDAN ELEKTRİK KULLANIMI DEVAM ETMİŞ"

"Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler. Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk’ın ve hakikatin tarafında yer alacağız." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldıÖzdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı
Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorumMansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.