Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan günü Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde elektrikleri kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise, "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. O evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" demişti.



AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Bakan Dönmez yaşanan ziyaretle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendi elleriyle kesmişler" ifadelerini kullanan Dönmez "Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.

"SADECE 5 GÜN ELEKTRİK KESİLMİŞ"

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Evin dört aydır elektrikleri yok dediler, öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Evin elektrikleri borcundan dolayı sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesilmiş. Daha sonra fatura yatırılmış ve elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan'da evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler."

"ZİYARETİN ARDINDAN ELEKTRİK KULLANIMI DEVAM ETMİŞ"

"Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler. Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk’ın ve hakikatin tarafında yer alacağız." (AA)

