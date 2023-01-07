Bakan Dönmez'den sosyal medyada Karadeniz doğal gazı ile ilgili sevindiren paylaşım!

Karadeniz’de ilk sondajın başlamasının ardından geçen iki yıllık sürede, toplam rezerv 710 milyar metreküpe yükselmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından sevindiren bir paylaşım yaptı.

BAKAN DÖNMEZ İLK KEZ PAYLAŞTI

Bakan Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin çalışmalarında Türkali-10 kuyusunda keşfedilen doğal gazın yakma görüntülerini sosyal medyada ilk kez paylaştı.

Enerji bağımsızlığımızın ateşi ????????



???? Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler



???? Türkali-10 kuyusunda



???? Kanuni Sondaj Gemisi’nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g January 7, 2023



