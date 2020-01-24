HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde kısmi elektrik kesintileri yaşandı

Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde kısmi elektrik kesintileri yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.
Bakan Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Depremden dolayı Sivrice'deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu. İl ve ilçe merkezlerine müdahale konusunda ekiplerimiz ivedilikle hareket ettiler. Diğer yandan, köylerimizdeki hasar tespit çalışmaları için de ekiplerimiz bölgelere sevk edildi" dedi.
Bakan Dönmez, ayrıca depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldığını belirtti. Dönmez, "EÜAŞ'a ait mobil elektrik santralleri ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulmaktadır. Bölge genelinde doğalgaz iletim sisteminde bir problem yoktur. Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildiAFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildi
AFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildiAFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildi
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'da üst üste depremler

Elazığ'da üst üste depremler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Terim'den flaş 'İstifa açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa açıklaması

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Elazığ'daki depremin ardından Çevrimtaş Köyü Muhtarı'ndan açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.