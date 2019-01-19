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Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

DÖNMEZ'DEN, BAŞKAN POLAT’A ZİYARET Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DÖNMEZ'DEN, BAŞKAN POLAT’A ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sayın Bakanımızı Malatya'mızda ve belediyemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Malatya şehrimiz doğunun incisidir. Hoşgörünün, beraberliğin, birliğin ve barışın başkenti. Bölgemizin de lokomotif şehirlerindendir. Malatya'mız her zaman milletten ve devletten yana tavrını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin destekleri ile Malatya'mızın her köşesine yatırım götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir" dedi.

'MALATYA'NIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ'

Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerel Yönetimler sorumluluğu kendisinde olmayan her türlü işle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimin uyum içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerimiz de ilin sorunlarını Ankara'ya taşıyorlar ve beraberce çözüm yolları arıyoruz. Malatya'da olduğumuz süre içerisinde Malatya'mızın sorunlarını yerinde dinlemiş olacağız. Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik açısından, güneş enerjisi açısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz. Yerel Yönetimler sadece şehrin imar ve çevre açısından değil enerji açısından da özellikle atık yönetimi ile alakalı projeleri de var. Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.

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