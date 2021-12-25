Bakan Dönmez duyurdu! Fatih sondaj gemisi Türkali-7'de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım hedefe, Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor."

Adım adım hedefe…????



Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. ????



Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.???? pic.twitter.com/ZtqU15qNC3 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 24, 2021





