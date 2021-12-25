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  4. Bakan Dönmez duyurdu! Fatih sondaj gemisi Türkali-7'de sondaja başladı

Bakan Dönmez duyurdu! Fatih sondaj gemisi Türkali-7'de sondaja başladı

25.12.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından "Adım adım hedefe" mesajıyla yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez duyurdu! Fatih sondaj gemisi Türkali-7'de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım hedefe, Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor."

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Fatih Dönmez
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