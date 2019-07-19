Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak (2)

ESMAHANIM KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin en fazla etkili olduğu bölgelerden biri olan Esmahanım köyüne geldi. Bakan Dönmez, burada yetkililerden hasar konusunda bilgi aldı. Dönmez daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz 7 vatandaşımız kayıptı. Bunlardan bir kadın yurttaşımızın cesedine birkaç saat önce ulaşılmış oldu. Ben yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer 6 yurttaşımızın aramalarına da AFAD ve güvenlik ekipleri aralıksız olarak devam ediyorlar. Bölge hakikaten zor. Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağmur dün saat 16.00-17.00 sıralarına kadar aralıksız devam etti. Zaman zaman metrekareye 160 kilogram seviyelerine kadar ulaştı. Bu yağmur bu coğrafyada 100 yılda bir yaşanabilecek bir şiddette bir yağış. Vatandaşlarımız da hazırlıksız olarak yakalanmış oldular. Şimdi süratle AFAD, Valilik, yerel yönetimler ve devletimizin ilgili kurumları gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Kızılay burada. Gerekli sosyal destek ve aile yardımlarını birlikte yapıyorlar. Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak elektrik ve doğalgaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik."