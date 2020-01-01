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  4. Bakan Dönmez: "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı"

Bakan Dönmez: "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "13 santralin 7’si elektrik üretimlerine devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "13 santralin 7’si elektrik üretimlerine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısıyla burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü bin 883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santrallerin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm önlemler alındığını ifade eden Bakan Dönmez, 13 santralin 7’sinin elektrik üretimlerine devam edeceğini belirterek, "Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız. Bildiğiniz gibi bu piyasalar uzun süredir serbestleşti. Yüzde 20’si buradan yüzde 80’i özel sektörden üretiyoruz. Yeni yapılan tesislerde çevre için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yapılan tesisler geçmişte yapılmış günümüz şartlarına uyumsuzluk oluşturmuştu. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü bin 883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut. Kaynak çeşitliliğimiz günden güne artıyor. Böyle bir olayı 2000’lerin başında karşılaşsaydık. Kaç gün elektriksiz kalacağız bunu tartışıyor olurduk. Bugün böyle bir şey söz konusu değil. Bu sektöre girenler kurallara uymasını bekliyoruz. Çevre uyumunda bu tesislerin gecikmesi söz konusu olursa gereken şekilde davranmaktan kaçınmayacağız" dedi.

Çevreye uyumluluk maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar
Termik santrallerin çevreye uyumu için gerekli olan düzenlemenin yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maliyeti olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Kül ve atıklarının depolanması gibi bir çok husus var. bunun içinde. Kabaca böyle bir rakamdan bahsedebiliriz" dedi.

"İşçilerimizin hak hukuku neyse takipçisi olacağız"
Kapatılan termik santrallerde çalışan işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli takiplerin başlatıldığına dikkat çeken Dönmez, "Bu kapatılan işletme sahipleriyle görüşüyoruz. İşçinin mağdur edilmemesi adına. İşçilerimizin hak hukuku neyse; onun takipçisi olacağımızı olumsuzluk yaşanmaması adına bu süreci yakından takip edeceğimizi bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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