Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık (1)

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ithal kömür ve ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeme kararının ardından oranların değişmeye başladığını söyledi. Bakan Dönmez, "Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik" dedi. Bakan Fatih Dönmez, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Dönmez, burada yaptığı konuşmasında bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok tatminkar olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dolayı, onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki 'bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz'. Nitekim son bir kaç yıldır hemen oranlar değişmeye başladı. Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında, geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik" dedi.

'NEREDEYSE CARİ AÇIĞIMIZ KADAR' Bakan Dönmez, ithal kömüre yıllık ortalama 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Toplam enerji ithalatımız ortalama 40, 45 milyar dolar. Neredeyse cari açığımız kadar. Ne kadar yerli üretirsek, yurt dışına o kadar daha az döviz ödemiş olacağız. Bizim temel ilkemiz, yerin altında da olsa üstünde de olsa o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek" diye konuştu. 'TRAKYA'DA 300 BİN HANEYE 10 YIL YETECEK DOĞAL GAZ VAR' Trakya'da 3 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu kaydeden Dönmez, bu miktarın, 300 bin hanenin 10 yıllık enerjisine yeteceğini söyledi. Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaların yapıldığını anlatan Dönmez, "Denizde sondajımız var, bugünlerde hedef derinliğe ulaşacağız. İnşallah var, olmasa da buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bir gemimiz vardı, şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var, bunun ikisi bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimizi de en az yarı yarıya azaltmış olduk" dedi.