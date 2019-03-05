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Bakan Dönmez Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine seslenen Bakan Dönmez, 2019 yılı içerisinde karada ve denizde, yaklaşık 140 sondaj ile doğalgaz çalışmalarını artıracaklarını söyledi. Türkiye'de az miktarda doğalgaz üretiminin olduğunu belirten Bakan Dönmez, Doğalgaz keşiflerimiz var ama hala yetersiz. Karada ve denizde keşiflerimizi artırıyoruz. Bilimsel tüm çalışmaları yaptıktan sonrada hem denizde hem karada bu aramaları devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz arama üretimi için Türkiye Petrolleri devlet kuruluşumuz 70 civarında sondaj yapmıştı. Bu yıl bütçeyi, 'iki katı arttıralım' dedik ve yıl içinde 140 tane sondaj vuracağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor daha meşakkatli ve daha maliyetlidir. Doğu Akdeniz'de, diğer keşiflere baktığımızda biz de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer burada bir hidrokarbon rezervi kaynağına rastlanırsa, müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Bulamasak da aramaya devam edeceğiz. Unutmayın bulanlar arayanlardır. Biz hep şunu dedik, 'varsa bulacağız' dedi.

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