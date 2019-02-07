Bakan Dönmez, Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti

Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti, türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik ziyaretine Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'nden başladı. Bakan Dönmez, türbede dua ettikten sonra, türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi. Burada konuşan Bakan Dönmez, “Bilecik'te çeşitli temaslarımız ve istişarelerimiz olacak. Gelmişken de Ertuğrulgazi'nin türbesini ziyaret etmeden de bir işe başlamak olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime, 6 asır boyunca huzur, barış, adalet götürdü. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak bizler de onun açmış olduğu yolda bu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Bakan Dönmez, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Elektrik faturalarında dağıtım bedeli olarak yansıtılan yüksek bedellerden dolayı vatandaşlar mağdur oluyor. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı?' sorusuna Bakan Dönmez, “Bununla ilgili ayrıntıları daha sonra açıklayacağım ama kısaca şunu söylemek gerekirse faturada 3 bileşen var. Enerji bedeli dediğimiz üretim, dağıtım bedeli ve üretim bedelinden oluşan dağıtımın yansıtılmış hali vergi ve fonlar var. Bunların detaylarını daha sonra açıklayacağız" diye cevap verdi.