Bakan Dönmez: 'Fatih' bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek (2)

'FATİH', AKDENİZ'DE HİDROKARBON KEŞİFLERİNE YOL ALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlk ziyareti gerçekleştirdiği valilikte Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Antalya'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca son derece önemli olduğunu, bu ayın sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını kaydetti.

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih'in, Antalya Limanı'ndan demir alıp, yola çıktığını belirten Bakan Dönmez, "Şu anda lokasyonda ve sondaja başlamadan önce yapılması gereken birtakım hazırlıklar ve testler var. Son derece modern bir gemimiz, Türkiye petrollerinin filosuna katmış olduğu ve daha önce de Akdeniz'de ve Kıbrıs civarında Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi görevlerini icra ediyordu. Şimdi o sismik verileri uzmanlarımız analiz etti ve ümitli olduğumuz bir noktadan inşallah ilk sondajımızı yapmış olacağız. Biz bilimsel açıdan yapılması gereken her türlü çalışmayı, hazırlığı yaptık. Ya nasip, başlıyoruz. Varsa bulacağız, bizim sloganımız o. İnşallah, Antalya açıklarında bir doğal gaz veya petrol kaynağı yakalarsak. Bu ayın sonu itibarıyla da ilk sondajımızı yapacağız. 'Fatih' gemimiz Akdeniz'de hidrokarbon keşifleri ve fetihlerine doğru yol aldı" diye konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Dönmez, Başkan Menderes Türel'i ziyaret etti. Türel, belediyenin güneş enerjisi, çöpten enerji üretimi gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti.

'UYDU ANTEN TAKAR KADAR KOLAY OLACAK'

Artık evlerin çatılarında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilecek sistemlerin kurulumunun da kolaylaştırıldığını dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Özellikle güneş potansiyeli olan kentlerimizde şimdi çatı ve cephe uygulamalarının önünü açıyoruz. Güneşte potansiyelimiz giderek artıyor. Avrupa'ya göre bizim güneşlenme oranımız çok iyi. Türkiye'de ortalama 1700 saatlik güneşlenme potansiyeli var. Kuzeye doğru gittikçe biraz azalıyor ama güneye doğru geldikçe artıyor. İnsanımız özellikle sıcak su konusunda güneşten alışık, bu bölgelerde çatılarda bu sistem var. Şimdi ona benzer bir uygulamayla güneşten elektrik enerjisi üretimi amacıyla da desteklemiş olacağız. Bir sürü bürokrasi vardı onları da azalttık, 3- 4 belgeye kadar indirdik. Birtakım masrafları da azalttık. Hatta çatıya uydu anteni takar kadar kolay basit olacak bu iş. Tabi şehircilik imar mevzuatından gelen birtakım kurallar var, onlara da uymak kaydıyla yetkili bir elektrik mühendisi proje onaylamasıyla bölgedeki elektrik dağıtım şirketine 1- 2 belgeyle müracaatı halinde artık elektriklerini üretebilir hale gelecekler. İşyerlerimiz, AVM'ler için bir potansiyel var. Yol boyu akaryakıt istasyonlarının çatıları bu amaçla kullanma imkanı var. Kamu kurum binaları, okullarımızda ciddi bir potansiyel var. Tarımsal alanda mümkün mertebe kaçıyoruz çünkü gıda güvenliği açısından bu tip tesislerin baskı oluşturması doğru değil. İnşallah önümüzde bol güneşli günler var. Yerel yönetimlerin bu konudaki desteği ve vatandaşı bilinçlendirmesi son derece önemli."

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