Bakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya’da faaliyet gösteren Elektrik, Gaz Dağıtım ve STK temsilcileri ile buluştuğu toplantıda yaptığı açıklamada, “Yerli kömürde ciddi anlamda bir potansiyelimiz var son on yılda bulduğumuz keşif miktarı 10 milyar tonu geçti şuanda da 20 milyar tona ulaştı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya’da faaliyet gösteren Elektrik, Gaz Dağıtım ve STK temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Gerçekleşen yemeğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

“Enerji ithalatına bedel ödüyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, “Ülke olarak bizim enerjiye özellikle dışardan gelen enerjiye bağlılığımız kritik bir sorun. Biz de onun için hep diyoruz ki güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerjiye sahip olmayız. Özellikle son birkaç yıldır, bu çerçevede milli enerji maden politikasının hedeflerini ve amaçlarını belirledik. Üç amaç var bunlardan birincisi arz güvenliği, iki yerlileştirme, üç ise ön görülebilir piyasalar arz güvenliği klasik anlamda ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar bir enerjiye sahip olmanız. Doğusunda kaynaklar açısında oldukça zengin ülkeler batısında da kaynakları yetersiz bu ihmal ihtiyaç malzemelerine fazla gereksinim duyan bir dünya var. Biz ise burada bir yerde geçiş noktasındayız. Birincil enerji kaynaklar açısından ülkemizin dörtte üçlük kısmını ithal ediyoruz maalesef elektrik üretimi açısından baktığımızda ise yüzde ellisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan yüzde ellisini ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Her yıl ortalama 40-45 milyar dolar enerji ithalatına bedel ödüyoruz. Cari açığımızın en önemli etkenlerinden birisidir. Tabi ki bu durum bakanlığımızın çalışanları ve sektörde çalışanlara bu anlamda ciddi bir sorumluluk yüklüyor varsa bulun mesajını aldık ve bizde varsa bulacağız diyerek karada, denizde bu tip doğal kaynakları aramak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.