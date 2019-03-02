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Bakan Dönmez, gençlerin doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez, gençlerin doğum gününü kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 18 yaşına girerek ilk defa oy kullanacak 2 gencin doğum günü partisine katıldı.

Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaretinin ardından kentteki rödovanslı saha sahipleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Dönmez, yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak ve bugün 18 yaşına giren lise mezunu Mehmet Can ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Betül Özdemir'i ziyaret ederek doğum günlerini kutladı, hediye verdi.

Gençlerle olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Benim en küçük oğlum da bu sene ilk defa oyunu kullanacaklar arasında. Ona da buradan gittiğimde hatırlatayım ilk oy önemli. Çünkü yöneticilerini seçecek bir seçmen olarak önümüze gelen sandık demokratik bir hakkımız. O sorumluluk içerisinde gençlerimizin bu işe ortak olmaları son derece önemli. Hem seçme hem de seçilme yaşı da 18'e inmiş oldu. Daha önce seçilme yaşı 25 ve yukarısıydı. Yeni anayasa ve yasal düzenlemelerle aynı zamanda seçilme haklarını da elde etmiş oldular. Bu vesileyle bu sene ilk defa oyunu kullanacak olan gençlerimize hayırlı, mutlu, uzun seneler diliyorum, nice seçimlere."

Programlarını tamamlayan Bakan Dönmez, kentte ayrıldı.

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