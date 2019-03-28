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Bakan Dönmez: Hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 23:10 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefeti eleştirerek, "Nitekim gizlemeye çalışsalar da, saklamaya çalışsalar da sizin ne olduğunuzu, hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor" dedi.

Bakan Dönmez: Hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor

Kadir ÇETİN/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefeti eleştirerek, "Nitekim gizlemeye çalışsalar da, saklamaya çalışsalar da sizin ne olduğunuzu, hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Pazaryerliler Derneği’ni ziyaret etti. Bakan Dönmez'e, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşlik etti. Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Dönmez, biz biliyorsunuz gece-gündüz karada ve denizde doğal gaz ve petrol arıyoruz. Bir miktarda bulduk. Ama hala yeterli değil. Şimdi Akdeniz’de bir sondajımız var. İnşallah siz kavli, sözlü dua yapacaksınız. Biz de fiili duayla inşallah varsa bulacağız. Dua bekliyoruz" diye konuştu.
Taksim’de ezanın ıslıklanması iddialarına değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"Birileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de yürüyüş yaptı. CHP’liler vardı, Hadep’liler vardı, adını duymadığımız bir takım marjinal örgütlerle birlikte yürüdüler. Eyvallah yürüyebilirsiniz demokratik hakkınız. Ama o yürüyüşte, biraz önce bizim dinlediğimiz Ezan-ı Şerif’te okunmaya başladı. Ne yaptılar? Islık çaldılar, protesto ettiler. Şimdi daha önce 2013’te hatırlıyorsunuz tencere çalan, ıslık çalanları. Aynı zihniyet kendisini bir kez daha göstermiş oldu. O zihniyete bağlı partilerin bir kısmı Anadolu’da geziyor, miting yapıyor, siz de görüyorsunuz. Bazen biraz önce bizde olduğu gibi program gereği, programda ezan okunuyor, susuyorlar. Orada susuyorsan orada da susacaksın. Orada saygı gösteriyorsan orada da saygı göstereceksin."
MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
Bakan Dönmez, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek, "Nitekim orada yürüyüş yapan, protesto yapanlardan birileri de Kandil'i arkasına almış, sırtını Kandil’e dayamış bir partimiz maalesef. Hiçbir toplantısında ne bayrak asıyor ne de İstiklal Marşı okutuyor. Onlarla birlikte olanları da görüyorsunuz. Kendilerine Millet İttifak'ı diyorlar ama bu millet daha ilk gün çok güzel bir isim buldu. ‘Siz millet ittifakı değil, zillet ittifakısınız.’ Nitekim gizlemeye çalışsalar da, saklamaya çalışsalar da sizin ne olduğunuzu, hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor. Islıklasanız da, protesto etseniz de bu ezanları susturamayacaksınız, bu bayrağı indiremeyeceksiniz" dedi.

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Bakan Dönmez: Hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyorBakan Dönmez: Hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor

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