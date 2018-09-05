Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (2)

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli enerji ve maden politikalarının en önemli ayaklarından birisinin yerlileşme olduğunu belirterek, "Türkiye'deki taşkömürü ihtiyacının 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, Vali Ahmet Çınar'dan kent ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Dönmez daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden ocaklarına 1500 maden işçisi alınacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, "Zonguldak yaklaşık 2 asır madencilik sektörünün gözbebeğiydi. Sadece madencilik alanında değil, bizim diğer alanımız olan enerji alanında da yatırımlar var. Termik santral projemiz var. Böyle baktığınızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hemen hemen tüm branşları Zonguldak'ta gösterilmektedir. Zonguldak'ın geçmişte kazaları oldu. Maden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumumuza da bugün yapılan faaliyetlere ilişkin plan ve hedeflere ilişkin bilgi alacağız. Milli enerji ve maden politikalarımızın en önemli ayaklarından birisi yerlileştirmektir. Ekonomiye kazandırmak için yeni modeller yeni projeler hayata geçirdik. Önemli ayaklardan birisi de taşkömürü hususudur. Türkiye'deki taşkömürü ihtiyacının 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz hep birlikte üretimin ve istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce TTK'ya 1500 işçi alımıyla ilgili söz vermişti. O söz bizim için talimat halindeydi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız." dedi. Gazetecilerin özel sektörde ve termik santrallerde yerli kömür kullanımına yönelik sorusunu Bakan Dönmez, şöyle yanıtladı: "İki özel sektör arasında bir anlaşmaydı. Biz bir yerde arabuluculuk yapmış olduk. Bir özel sektöre ait santralimiz yaklaşık yılda 7 milyon ton taşkömürü kullanıyor. Bir başka özel sektöre ait redevansla verilmiş sahamızda da yine yaklaşık 5 milyon tona çıkabilecek bir üretim planı vardı. Biz üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdik. Aralarında bir anlaşma sağlandı. Şimdi süratle o anlaşmanın sahanın işletmeye geçmesini bekliyoruz. Bir takım hukuki prosedürler vardı. Onlar da tamamlanır tamamlanmaz tedarik zinciri sağlanmış olacak. Bu ilk ama son değil. Aslında biz bütün ithal yakıtlı santrallere aynı teklifi götürdük. Gelin burada kendi kömürünüzü çıkartın, çıkartamıyorsanız çıkartan firmalardan tedarik anlaşması yapın şeklinde teşvik ettik. Bu arada üç sahamızın ruhsat devir ihalesini de gerçekleştirmiş olduk. Yine bu sahalarda da tedarik anlaşmaları yapılacak. Taşkömürümüz zaten TTK'nın belli bir üretimi var. Sevindirici olan taraf bu ihalelerden birisi de Ereğli Demir'in sahip olduğu OYAK firması da aldı. Aslında kendi koklaşabilir kömürünü burada kendi ham madde tedarikini güvence altına almış oldu. Tedarik zincirini sağlıklı oturttuğumuz müddetçe burada iş ve istihdam garantisini de temin etmiş olacağız. Bu hedeflerde bir değişikliğimiz yok. Şu anda üreticiler ve işletme sahipleriyle görüşmek lazım. Arkadaşların bize verdiği bilgi bir yıl içerisinde bu üretime geçeceğiz demişlerdi. Biz de takip ediyoruz." TTK'NIN PLANLARI MASAYA YATIRILACAK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Dönmez, "Bakanlığımız iki yıldır performansa dayalı üretim modeline geçti. Bu kapsamda da her kurumumuzun yıllık kurumsal hedefleri var. Bunları da biz yıllık bazda izliyoruz. 6 ayda bir de dinliyoruz. Bize bağlı kurumlarımızın hepsini bitirdik. En son Türkiye Taşkömürleri Kurumu kalmıştı. Bugün de burada TTK Genel Müdürü'nden ve yönetici arkadaşlardan bu yılki planlarındaki gerçekleşmeleri dinlemiş, izlemiş olacağız" diye konuştu.

