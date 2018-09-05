Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (3)

YER ALTINDA MADENCİLERLE YEMEK YEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği TTK Karadon Müessesi Gelik İşletme Müdürlüğü'nde maden işçileriyle yer altında yemek yiyip, işçilerle sohbet etti. Bakan Dönmez, "İki saati aşkın bir süredir aşağıdayız. Biz aslında fiilen çalışmadık. Sadece çalışanları seyrettik. Oradaki işçi kardeşlerimizin sofralarına iştirak ettik. Onlar ekmeğini taştan, kömürden çıkartan kardeşlerimiz. Emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak ediyorlar. İnşallah biz de bize düşeni yapacağız. İşgücü eksikliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten seçim öncesi bir söz vermişti. Biz o sözün gereğini de en kısa sürede yerine getireceğiz. Böylece iş gücü kaybımızı da eksiltmiş olacağız. Öte yandan özel sektöre devrettiğimiz sahalarda onlar da hazırlıklara hızlıca başlayacaklar. Orada bir taraftan istihdam olacak. Çok kısa sürede inşallah hem üretim hem istihdamı ikiye üçe katlayacağız. 5 yıl içerisinde arkadaşlarımızın bir hedefi var. Üretim miktarını 7 milyon tonun üzerine çıkartacağız. İstihdam da bugünkünün iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Onlar için gayet normal sıradan bir gün belki çünkü sürekli yerin altında çalışıyorlar. Bizim için önemli bir gün. Hiç şikayet edeni görmedim. Ben şunu da ifade edeyim madenciliğe alışık şehirlerimiz tam tersine bu tip faaliyetlerin bu şehirlerde artmasını istiyor. Madenciliğe uzak şehirlerimizde ise endişeler hakim oluyor zaman zaman. Belki de oradan buraya getirip göstermek lazım. Madencilik şehri nasıl oluyor. Aslında başka bir ifadeyle yerin altı yerin üstünü nasıl şekillendiriyor gelip buraya bir görsünler" dedi.

Maden ocağı çıkışında bir maden işçisinin eşinin elinde çiçekle karşıladığı Bakan Dönmez, "Bu hanımefendiyi eşinin çalıştığı yerleri görmesi için müsait bir zamanda yeraltına indirin" dedi. Bakan Fatih Dönmez'e maden işçileri tarafından üzerinde büyük bir kömür parçasının bulunduğu heykel hediye edildi.