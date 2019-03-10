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Bakan Dönmez: ”Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 2 yılda elektrik ihracatının elektrik ithalatından daha fazla olduğunu belirterek, “Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Kartal’da Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 2 yılda elektrik ihracatının elektrik ithalatından daha fazla olduğunu belirterek, “Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Kartal’da Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada Bayburtlularla ve Kartallı vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye’nin elektriği üretme ve dağıtma konusunda katettiği yolu anlatarak, petrol ve doğalgaz konularındaki hedeflerinden söz eden Dönmez, “Geçmişte maalesef tükettiğimiz elektriği üretecek sistemler yoktu. Son 15 yılda hem kamu hem özel sektör olarak bu alanda yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde de elektrik kesintisi sıkıntısından bahsetmiyoruz. Teknik tabirle arz güvenliği sağlanmış oldu. Oluşan arızalar, şebekede oluşabilecek arızalardan dolayı geçici kesintiler var. Onunla da yoğun bir mücadele içindeyiz. Hem arz tarafında hem üretim tarafında, hem üretilen elektriği kapıya kadar getirmek için yapılan şebekenin işletmesi anlamında ciddi bir yatırım ve hizmete ihtiyaç var, bunu da büyük oranda aşmış durumdayız. Daha iki sene öncesine kadar elektriği de ithal ediyorduk ama son 2 yıldır elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu. Birincil enerji kaynağı açısından ülkemiz hala doğalgaz ithal ediyor petrol ithal ediyor. Zaman zaman belli oranlarda kömür ithalatı söz konusu. Bunu azaltmak için de hamle başlattık. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynaklara nasıl ağırlık verebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan ürettik, bu yıl hamdolsun Ocak ayında yüzde 60’la başladık. İnşallah böyle devam eder. Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. Petrolde de şunu ifade edeyim, geçtiğimiz yıl ürettiğimiz 45 bin varillere ulaştı, bu sene 50 bin varilin üzerine çıkartmak istiyoruz” dedi.

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