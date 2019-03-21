HABER

Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 28 bin megavatı aşan kurulu hidroelektrik santral gücünün olduğunu belirterek, "Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinden daha ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz

Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 28 bin megavatı aşan kurulu hidroelektrik santral gücünün olduğunu belirterek, "Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinden daha ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'in Pervari ilçesi Çukur köyünde yapımı süren hidroelektrik santralinde incelemede bulundu. Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve iş adamı Nihat Özdemir ile birlikte hidroelektrik santralini gezen Bakan Dönmez, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Dönmez, Pervari’de yapımı süren hidroelektrik santralinin bölgenin en büyük santrali olduğunu, bir yıl içerisinde de faaliyete geçeceğini söyledi. Hidroelektrik santrallerinde Avrupa ülkelerinde daha önde olduklarını aktaran Bakan Dönmez, "Siirt’te bazı teknik inlemeler kapsamında inşaatı devam eden bölgenin en büyük hidroelektrik santral projesi olan Çetin HES’e, valimiz ile milletvekilimiz ve yatırımcı grup ile beraber, yerinde inceleme imkanı bulduk. Özellikle son iki yılda projenin hızlanarak bugünkü noktaya gelmiş olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Buradaki santralimiz yaklaşık 470 megavat gücünde olacaktır. Bu hızla devam ederse inşallah bir yıl içinde işletmeye geçilmesi planlanıyor. Yerli ve yenilenebilir azami ölçüde kullanılması amacı doğrultusunda gerekli desteklerimiz dün olduğu gibi, bugünde devam ediyor, gelecekte de devam edecektir. Mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağlılığımı azaltmak zorundayız. Hamdolsun geldiğimiz noktada Türkiye’de 28 bin megavatı aşan bir hidroelektrik santral kurulmuş gücümüz oluşuyor. Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinde daha bir ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.
Bakan Dönmez, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Siirt'e hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyizBakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyizBakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalıSayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi (2)5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.