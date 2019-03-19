Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Jeotermal kaynakların, enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanı var. Yinelenebilir ve temiz enerji kaynağı olması da ayrıca bir avantaj" dedi. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFJET Jeotermal Elektrik ve Isı Merkezi ile jeotermal enerji ile üretim yapan domates serasını ziyaret etti. AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Dönmez'e Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Dönmez, AFJET'in ardından Afyonkarahisar'da özel bir firma tarafından yeni kurulan ve 56 bin metrekare kapalı alana sahip serayı ziyaret etti. Serada termal su ile üretilen organik ürünleri yakından inceleyen Bakan Dönmez, firma sahiplerinden serayla ilgili bilgiler aldı. Bakan Dönmez, serada yetişen domateslerin de tadına baktı. TEMİZ ENERJİ Sera ziyareti esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Afyonkarahisar jeotermalin en bol bulunduğu şehirlerden birisi. Hem enerji üretiminde hem de sağlık turizminde kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi seracılıkta da burada güzel bir örneğini gördük. Seranın iç ısıtımı için de jeotermal kaynağın ısısından yararlanmış oluyoruz. Bu anlamda burada teknolojik bir serayı da incelemiş olduk. Bölgesel ısıtma da yapılabiliyor. Şehrin bir kısmında konutların ısıtılması da bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Özetle jeotermal kaynakların enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanı var. Yinelenebilir olması ve temiz enerji kaynağı olması da ayrıca bir avantaj. Bildiğiniz gibi elektrik üretiminde teşviklerimiz sözkonusu. Burada tam bir entegre çözümünü görmüş olduk. Ülkemizin çeşitli yerlerine yaygınlaşması lazım" dedi. Bakan Dönmez, sera ziyaretinin ardından Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Çoban'ı da makamlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

