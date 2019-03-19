Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var (2)

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye enerjide bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak için de yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız. Geçen yıl toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yarısı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Diğer yarısı maalesef hâlâ ithal kaynaklardan üretiliyor, doğal gaz ve ithal kömür başta olmak üzere" dedi.

"Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son keşiflerimizle birlikte Türkiye'de özellikle linyitte 18 milyon ton üzerinde keşfimiz oldu. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinde rekor kırarak yerli kömür üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkarttık. 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ama hâlâ 30 milyon ton civarında da kömür ithal ediyoruz. Yılda yaklaşık 3- 4 milyar dolar dövizi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken, ithal kaynaklı kömüre para ödemek doğrusu benim ve muhtemelen benim gibi düşünen siz değerli hazırunun vicdanını rahatsız ediyor. Uykularımızı kaçırıyor. Onun için de bir miktar kalitesi, kalorisi düşük de olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

'VARSA BULACAĞIZ'

Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Dönmez, kesin bir şey söylemenin uygun olmayacağını vurguladı. Dönmez, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Akdeniz'de sondaj çalışmamız var. İnşallah orada da kısa süre içerisinde netice alacağız. Tabii şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bu çalışmalar bilinmezlerin, her ne kadar azaltmak istesek de riskleri fazla bir alan. Zaten kimse de ilk defasında bu işi bulmuyor. Bizim bir sloganımız var; 'Varsa bulacağız. Bulanlar arayanlardır' diyor. Dua edin, doğal gazın veya petrolün kuyularına Akdeniz'de kavuşalım. O zaman oyunun rengi değişecek. Biraz etrafımızda başlatılan oyunların, kurulan oyunların nedeni de Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik anlamda güçlenmiş olmasıdır. Enerji anlamında da inşallah kendi kendine yetebilen ülke olduğunda birçok sorunu çok rahat çözebileceğiz."