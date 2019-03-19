HABER

Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

'DİNAR’DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı’nın seçim bürosunu ziyaret etti.

'DİNAR’DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı’nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada halka seslenen Bakan Fatih Dönmez, "Dinar, yerin altı da üstü de hem doğal zenginlikler hem de enerji kaynakları açısından oldukça mümbit bir yer. Mevla’m size biraz torpil geçmiş öyle gözüküyor. Rüzgarınız var, güneşiniz var, suyunuz var, yerin altında şimdi kömür de tespit ettik. Bu kömür santraliyle alakalı bir takım dedikodular yapılmış. Kesinlikle inanmayın, bizim ağzımızdan ne çıkıyorsa ona inanın. Yok işte tarlalara el koyulacakmış bilmem zayi yapılacakmış öyle bir şey yok. Orada biz yer altı işletmeciliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyar tonluk linyit rezervimiz var. Bugün bunun 4’te 3'ünü çıkarmış olsak tam 30 milyar dolarlık bir rezervimiz var" dedi.

'45 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHALATIMIZ VAR'

Dinarlılara "Bak altının üstünde oturuyorsunuz" diye seslenen Bakan Dönmez, “Biz kömüre siyah-kara diye bakmıyoruz, nimet. Dünya kadar parayı yurt dışına ödüyoruz. Enerji kaynakları ithal etmek için başta petrol, doğalgaz, kısmen kömür de ithal ediyoruz. Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir tarafından da yerin altında bekleyen kömürümüz var. Niye dışarıya para ödeyelim? Çıkartalım bunu ekonomiye vatandaşın hizmetine sunalım, herkes mutlu olsun. Sadece Dinar’da değil ülkemizin dört bir tarafında çok miktarda kömür rezervi tespit ettik. Bunları ekonomiye kazandırmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

'TRAKYA'DA İLK KEŞFİMİZİ YAPTIK'

Petrol, doğalgaz aramalarını da artırdıklarına işaret eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hemen de ilk meyvelerini görmeye başladık. Trakya’da ilk keşfimizi yaptık. Yaklaşık 300 bin hanenin 3 yıl yetecek doğalgazını keşfettik. Afyon’u düşünün, ilçeleriyle birlikte 300 bin hanenin, Afyon şehrini ilçeleriyle birlikte 10 yıl yetecek doğalgazı bulduk. Yeter mi? Elbette yetmez. Afyon gibi bizim onlarca şehrimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Biz fiili dua yapacağız siz kalbi dua yapacaksınız, elbirliğiyle varsa bulacağız inşallah."

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Ataşehir'de maaşını vermeyen imam nikahlı eşe feci dayakAtaşehir'de maaşını vermeyen imam nikahlı eşe feci dayak
CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.