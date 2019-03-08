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Bakan Dönmez, Kadın Geliştirme Derneği’nin açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kadın Geliştirme Derneği’nin (KAGEDER) açılışına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kadın Geliştirme Derneği’nin (KAGEDER) açılışına katıldı. Burada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bakan Dönmez, savaşta da barışta da kadınların büyük görevler üstlendiğini ve toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Kadın Geliştirme Derneği, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde açıldı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kadın demek emek demek”
Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kadınların toplumun her alanında vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, “Savaşta da barışta da Türk kadın tüm fedakarlığını göstermiştir. Kadınlar toplumumuzun vazgeçilmez unsurudur. Bizim için manevi değeri de muazzam. Kadın demek emek demek. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu bilen bir milletiz. Ben bu bağlamda tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Derneğimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Dönmez’in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. KAGEDER Dernek Başkanı Zeynep Bozkurt da açılışa katılanlara teşekkür ederek, Çerkezköy özelinde tüm Tekirdağ’da kadınların toplumsal alanda daha aktif şekilde rol alması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti

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