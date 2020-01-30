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Bakan Dönmez: Kamuda yüzde 40'lık enerji tasarrufu mümkün

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2020 yılı itibarıyla kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar TL'nin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2020 yılı itibarıyla kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar TL'nin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40'lık enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3,2 milyar TL'lik enerji tasarrufundan bahsediyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bakanlık konferans salonunda düzenlenen, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, kamu olarak enerji verimliliğinde öncü olmak için kolları sıvadıklarını söyledi. 2014 yılında 166 kamu kurumunda 1045 binanın enerji verimliliği etüdünü yaptıklarını kaydeden Dönmez, "Çıkan sonuçlar bize dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamu binalarının elektrik enerjisinin yüzde 13, ısı enerjisinin yüzde 35,5 toplam tasarruf potansiyelinin ise yüzde 27 olduğunu tespit ettik. Bunun parasal karşılığı ise 2014 fiyatlarıyla 55 milyona denk geliyor" diye konuştu.
'10 MİLYON GERİ DÖNÜŞ SÖZ KONUSU'
Geçen yıl Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait 9 yerleşkede 29 binanın etütlerini bakanlık olarak tamamladıklarını hatırlatan Dönmez, "Buralarda da parasal değeri yıllık 10 milyon liraya denk gelen yüzde 46'lık verimlilik potansiyeli tespit ettik. Burada da yine 1'e 3 kuralı geçerli. Toplamda 34 milyonluk yatırımla yıllık 10 milyon liralık geri dönüş söz konusu. Bu yatırımın kendini ödeme süresi yine 3 yıllık döneme denk geliyor. Ayrıca bu sene 20 bin yeni LED'li sokak, cadde aydınlatmasını devreye alarak hem teknik hem verimlilik performanslarını takip edeceğiz" dedi.
'3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF MÜMKÜN'
Bakan Dönmez, 2020 yılı itibarıyla kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar liranın üzerine çıktığı söyleyerek, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40'lık enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3,2 milyar TL'lik enerji tasarrufundan bahsediyoruz. Bugün kabaca şöyle hesaplama yapıyoruz. Enerjide her 1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli ekonomiye katkısı 100 milyon dolar. Biz bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde rakamdan bahsediyoruz. Bu örnek enerji verimliliğinin en temiz yerli ve milli kaynaklarımızın başında geldiğinin de en güzel örneklerinden biri. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl kamu binalarında enerji tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Genelge uyarınca inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu bina ve tesislerinin referans enerji tüketimlerini mart ayına kadar toplayacağız. Burada kurumların öncelikle 2016-2017 ve 2018 yıllarına ait ortalama değerlerini yoksa 2018 değerlerini ya da 2019 enerji tüketimlerini talep edeceğiz. Bu referans değerlerini baz alarak 2020- 2023 arası dönemde kurumlar genelge uyarınca tüketimlerini yüzde 15 oranında azaltacak."

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