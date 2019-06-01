Bakan Dönmez: Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından vazgeçsinler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu. Burada bulunan Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Dönmez, "İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu; ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz" dedi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Fatih Dönmez, incelemelerinin ardından TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dönmez, "Arkadaşlarım sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğunu tespit ettiler. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum" dedi.

‘SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de Türkiye’nin yaptığı aramalara değinerek, şunları söyledi:

"Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek. Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, 'Biz bitti demeden bitmez.' Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye' diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemizde hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını, başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek. Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak, üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmalarını da bu dönemde başlatıyoruz."