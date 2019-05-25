Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı (2)

BAKAN DÖNMEZ'DEN DENETİM VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı’nda madencilerle bir araya geldiği iftarda konuştu. Bakan Dönmez, riskli bölgelerde denetleme faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, "Maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Bazı işletmelerinin birden fazla maden ocağı olabiliyor. 11 bin maden ocağını denetledik. 2 bin 500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Onlar zamanla o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. 9 bin civarında maden sahamızı daha denetlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Yerli kaynakları sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını kaydeden Bakan Dönmez, Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarının imzanlandığını söyledi. Bölgedeki 3 sahanın özel sektöre devredildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Orada yaklaşık 10 bin kişiyi yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayıyı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, 130 binlerde olan istihdam rakamlarımızı inşallah daha yukarılara çıkarmış olacağız" dedi.