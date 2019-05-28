Bakan Dönmez: “Muhalefet YPG’ye ve Kandil’e sırtımızı dayadık diyenlerle ile kol kola geziyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okuduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, ekonomik saldırılara ve tehditlere ‘Benim arkamda milletim var’ diyerek karşı koyarken, muhalefet biz sırtımızı YPG’ye, Kandil’e dayadık diyenlerle kol kola geziyor.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırıkkale’nin Kesin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Keskin Belediyesine yapan Bakan Dönmez’i Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve partililer karşıladı. Bir süre basına kapalı olarak belediyede toplantı yapan Bakan Dönmez, ilçe esnafını gezdikten sonra Ramazan çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte iftar yaptı.

"İstanbul’daki usulsüzlükler mızrak çuvala sığmıyor cinsinden"

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran’da yenilenme kararı alındığı Keskin ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan Dönmez, “31 Mart Yerel Seçimlerinde bazı il ve ilçelerde yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle yenilenmektedir. İstanbul’da yapılan usulsüzlükler artık mızrak çuvala sığmıyor cinsinden. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Yine Keskin’de de kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı için biliyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu hukuksuzluğu tespit ettiğinde seçimin yenilenmesine karar verdi. İnşallah 2 Haziran’a çok az bir süre kaldı. 2 Haziran’da belediye bayramı ve Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlayacağız.” dedi.