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Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Dönmez, gençlik yıllarından bahsederek öğrencilerin bugünlerinin kıymetini bilmesini istedi.
Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Kampüs içerisinde düzenlenen programa Bakan Dönmez’in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Sohbet ortamında geçen toplantıda Bakan Dönmez, üniversitelilere öğrencilik yıllarından ve yaşadığı zorluklardan bahsetti. Öğrencilik yıllarının kıymetinin bilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Bakan Dönmez, "Burada üniversiteye adını veren Hasan Kalyoncu beyi anmadan geçmek istemiyorum. Kendisi eski bir hukukumuz olan hayırsever bir insandı. Yine bir hayır işiyle uğraşırken de aramızdan ayrıldı ama çocukları ve ailesi bu ve buna benzer işler yaparak onun adını yaşatıyorlar. Ben özellikle gençlerle bir arada olmayı tercih ettiğim için programa da sizi koydular. Burada bir diyalog olsun diye geldik. Bizler sizin gibi benzer sıralarda bulunduk. Aynı heyecanı bizler de yaşadık. Şu an benim de çocuklarım sizler gibi üniversite okuyor. Bence en samimi halisene dostluklar, en iyi arkadaşlıklar öğrencilik döneminde, üniversite yıllarında, lise sıralarında kurulan dostluklardır. O yüzden bu yılların kıymetini bilmek gerekir" diye konuştu.
Bakan Dönmez ve öğrenciler özel olarak sohbet edip, çeşitli konularda değerlendirmeler yaptı.

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Dönmez öğrencilerle bir araya geldi
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