Bakan Dönmez, petrol keşifleri sonrası açıkladı! Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ KEŞFEDİLEN PETROL KUYULARI

Güneydoğu'da yeni keşfedilen petrol kuyularına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, "2018 yılında biz bu bölgelerde potansiyel olduğunu görmüştük." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Sağolsun jandarmamız o bölgeyi terörden arındırdıktan sonra çalışmalara başladık. Jeologlarımız var. Güneydoğu Anadolu bölgesinin geçmiş tarihini birlikte değerlendirmelerinin ardından böyle bir potansiyel olacağı gündeme geldi. Oldukça zor coğrafi şartlarda çalışıyor arkadaşlarımız. Yer yer 3 bin kilometrelere varan yükseltilere çalışıyorlar. O kamyonların ve tırların geçeceği yollar hazırlandı. Kulenin dikilmesi, sondaj faaliyetleri zaman tüketen işler. Bir önceki keşif olan Şehit Esma Çevik buraya yakın bölgeydi. Orada günlük 9-10 bin varillik üretim söz konusu.

Şimdi günlük 100 bin varil üretim kapasitemiz söz konusu. Brüt rezervimiz 1 milyar varil. Bunun üretilebilirine bakmak lazım. Üretilibilir miktar yüzde 60. Doğal olarak 600 bin varile gelmiş oluyor. Üretim 180 bin varile çıkacağız. Sırf burası yüzde 12'lik ihtiyacımızı karşılayacak. Ülkemizdeki diğer rafineriler bunu işlemek için hazır. Zaten orada boru hatlarımız var. Oradan gemilere yüklüyoruz iç hatlardan İzmir ya da Kocaeli'ye göndermek üzere işleyebiliriz. Kırıkkale'de de rafinerimiz var, orada da işleyebiliriz. İlave bir tesis yapmayacağız. Türkiye'de 40 milyon varil işleme kapasitesine sahip aktif rafinerilerimiz. Bölgede ham petrolü nakletmeyelim de yerinde daha modern ve kapasiteli rafineri inşa ederseniz işlenmiş ürüne kavuşursunuz."

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİR Mİ?

Petrol keşifleri sonrası akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Doğal gazda BOTAŞ yüzde 100 devlete ait. Şehirlerde kullanılan konut gazının tedarikçisi BOTAŞ. Dolayısıyla fiyat takibi regülasyonu BOTAŞ'ın elinde. Burada fiyat yönetimi çok daha kolay. Petrol tarafında ise tamamı özel sektör. Dağıtıcılar işlenmiş ürünü ithal edebilir. Orası tamamen yüzde 100 özel sektörün elinde. Şu anda üretilen miktar yüzde 10, bunu da koyduğumuzda yüzde 20 olduğunu düşünün. Doğal gazda konutlara 35 yıl yetecek demiştik. Burada şu olabilir. Bazı kesimlere, sektörlere daha ucuz akaryakıt veriyoruz dediğinizde, herkes ucuz akaryakıtın peşinde olur. Burada muhtemel önümüzdeki dönemde gündeme gelecek husus vergilendirmedeki değişikliklerle yerli petrolden elde ettiğimiz mali faydayı kullanıcılara yansıtabiliriz. Bu da netice itibariyle pompaya yansır."

