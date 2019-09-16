Bakan Dönmez, Rusya’da yüksek lisans yapıp Akkuyu NGS’de çalışacak öğrencilerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde (SPbPU) Nükleer Enerji alanında yüksek lisans öğrenimi görmek üzere Rusya’ya gidecek olan öğrencilerle buluştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası ve işletimi için ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik eğitim programı kapsamında SPbPU’da “Isıl Güç Mühendisliği ve Isı Teknolojileri” ile “Elektrik Mühendisliği ve Elektrik Teknolojisi” alanlarında yüksek lisans öğrenimi görecek 22 Türk öğrenci ile Ankara’da toplantı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva katıldı.

“Öğrencilerimiz, santral açılmadan önce bu büyük projede çalışmış olacaklar”

Bakan Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, üretiminde hala yüzde 40-50 arasında dışa bağımlı olduğunu söyleyerek, “Birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda ise bu oran neredeyse yüzde 75’lere kadar bağımlı olduğumuzu gösteriyor. Yerli kaynaklardan kullanacağımız enerjiyi artırmak zorundayız. Bizim için nükleer enerji güç, teknoloji, medeniyet ve gelişmişlik göstergesidir. Bu yıl ilk defa 13’ü ‘Isı Enerjisi’, 9’u ise ‘Elektrik Enerjisi’ olmak üzere toplamda 22 öğrencimizi St. Petersburg’taki Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine göndermiş oluyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek santral açılmadan önce bu büyük projede çalışmış olacaklar. Bu proje, hem Türkiye hem de Rusya için çok saygın bir projedir. Öğrencilerimiz alacakları eğitim ile ülkemizde yeni bir yüksek teknoloji sektörünün oluşmasında büyük rol oynayacaklardır” dedi.