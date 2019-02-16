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Bakan Dönmez: Sakarya'da 17- 0 yapma hedefindeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 17 belediyesi olan Sakarya'da seçimde Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin bütün ilçeleri kazanmak olduğunu belirterek, "Sakarya'mızda Cumhur İttifakı'yla seçimlere giriyoruz.

Bakan Dönmez: Sakarya'da 17- 0 yapma hedefindeyiz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 17 belediyesi olan Sakarya'da seçimde Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin bütün ilçeleri kazanmak olduğunu belirterek, "Sakarya'mızda Cumhur İttifakı'yla seçimlere giriyoruz. İnşallah daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17- 0 yapma hedefindeyiz " dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Ardından ADASU Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret eden Bakan Dönmez, Sakarya'nın enerji olarak bölgede önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sakarya’mız hızla büyüyen ve gelişen bir şehir. Özellikle 1999 depremini yaşayan bir şehrin böylesine hızlı gelişmesi ve büyümesine sunmuş olduğu katkıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sakarya'da deprem sonrası örnek projeler ortaya koyuldu. Yalnızca üstyapıya değil, altyapıya da gerekli önem verilmiş ve şehir büyük oranda gelişmiş. Sakarya yalnızca kentsel açıdan değil bölgesel ve enerji bakımından da önemli bir paya sahip" dedi.
Bakan Dönmez, daha sonra Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dönmez, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da 17 belediyenin tamamını almayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Sakarya, AK Parti kurulduğu günden beri her zaman AK Parti'ye destek vermiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü, desteğini eksiltmemiş, katkısını sağlamış bir şehrimizdir. Biliyorsunuz önümüzde yerel yönetimler seçimi var. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki aynı desteği artırarak gösterecektir. Sakarya özellikle 1999'dan sonra yaşadığı iki depremden sonra adeta hem toplumsal hayatı hem de iş hayatının yıkıldığı bir kentti. Yeniden kalkınarak o eski görüntüyü sildi, maddi açıdan Sakarya'yı farklı gördüm. Sakarya'mızda Cumhur İttifakı'yla seçimlere giriyoruz. İnşallah daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17- 0 yapma hedefindeyiz."
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