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Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sakarya’da daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valiliği ziyareti sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sakarya’da daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valiliği ziyareti sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti. Burada talepleri dinleyen Dönmez, daha sonra, SASKİ tarafından yaptırılan ADASU HES’i inceledi. HES hakkında SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’ten bilgi alan Dönmez, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek partililere seslendi.

“17’de 0 hedefimiz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, “Sakarya, AK Parti kurulduğu günden beri her zaman AK Partiye destek vermiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü, desteğini eksiltmemiş, katkısını sağlamış bir şehrimizdir. Biliyorsunuz önümüzde yerel yönetimler seçimi var. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki aynı desteği artırarak gösterecektir. Sakarya özellikle 1999’dan sonra yaşadığı iki depremden sonra adeta hem toplumsal hayatı hem de iş hayatının yıkıldığı bir kentti. Yeniden kalkınarak o eski görüntüyü sildi maddi açıdan Sakarya’yayı farklı gördüm. Burada şüphesiz hükümetin aldığı kararlar ve yatırımlar kadar yerel yöneticilerimizin ortaya koyduğu ciddi performansın etkisi büyük. Bu vesile ile hizmet almış, hizmet etmiş belediye başkanlarımızı şükranla anıyorum. İnşallah yeni dönemde Ekrem kardeşimizin başkanlığında Sakarya bölgenin cazibe merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Sakarya geçmişte tarım kenti olarak anılırken, ciddi bir dönüşüm neticesinde sanayi merkezi bir ticaret merkezi haline dönüştü. Günümüzde sadece bireyler yarışmıyor, sadece kurumlar yarışmıyor kentlerde yarışıyor. Bu rekabetin örneklerini burada görüyoruz. Sakarya’mızda cumhur ittifakıyla seçimlere giriyoruz. İnşallah daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz. Sayın başkanlardan ve adaylardan bu yönde geri dönüşlerde aldık bu bizi mutlu etti” dedi.

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

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