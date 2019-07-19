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Bakan Dönmez, sel bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik ve doğal gaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik.

Sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik ve doğal gaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik. Elektrik şebekesinde özellikle de kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. En kısa sürede gereken neyse yapılacak” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde elektrik ve doğalgaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek için Düzce’ye geldi. Bakan Dönmez, doğal gaz şebekelerinde sorun olmadığını, sorun teşkil eden elektrik şebekelerindeki sorunların da en kısa sürede giderileceğini aktardı.
100 yılda bir yaşanabilecek derecede şiddetli bir yağışın Düzce’de etkili olduğunu söyleyen Bakan Fatih Dönmez, “Öncelikle şunu ifade ederek başlamak istiyorum, biliyorsunuz 7 vatandaşımız kayıptı bunlardan bir kadın yurttaşımızın cesedine birkaç saat önce ulaşılmış oldu. Ben yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer 6 yurttaşımızın aramalarına da AFAD ve güvenlik ekipleri aralıksız olarak devam ediyorlar. Bölge, coğrafya hakikaten zor, Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağmur, Perşembe günü dün 16-17 sıralarına kadar yoğun bir şekilde aralıksız devam etti ve zaman zaman metrekareye 160 kilogram seviyelerine kadar ulaştı ki bu; bu coğrafyada 100 yılda bir yaşanabilecek derecede şiddetli bir yağış. Vatandaşlarımız da belki de hazırsızlık yakalandılar. Şimdi süratle AFAD, Valiliğimiz, yerel yönetimler ve devletimizin ilgili kurumları gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Kızılayımız burada, gerekli sosyal destek ve aile yardımlarını da birlikte yapıyorlar” dedi.

"En kısa sürede gereken neyse yapılacak"
Elektrik şebekesindeki sorunları en kısa zamanda çözeceklerini ve devlet olarak vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Dönmez, “Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak elektrik ve doğal gaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik. Doğal gaz şebekelerimizde sorun yok, Akçakoca ve Cumayeri bildiğiniz gibi doğal gaz kullanıyor şehir merkezinde. Ancak elektrik şebekesinde özellikle de kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketinin yetkilileri ile yaptığımız toplantıda ve yerinde yaptığımız incelemelerde de sahada tüm ekip, ekipmanla birlikte hasar tespitini ve bir yandan da bu hasarların giderilmesi yönünde çalışmaları başlatmış durumdalar. Diğer komşu bölgelerden de ekip, ekipman takviyesi istendi. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere, bunlardan bir tanesini içerisinde bulunduğumuz Esmahanım köyüne de şu an intikal etmiş durumda. Hayatın bir an önce normalleşmesi için elektrik hizmetini süratle vermemiz gerekiyor. Su şebekesinde bazı hasarlar var, iletişimde zaman zaman aksaklıklar söz konusu, elektrik normal düzene girinceye kadar mobil jeneratörlerden bu desteklemeyi yapacağız. Ben tekrar Düzce halkımız ve tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız yakından konuyla ilgileniyor, bakanlarımız yakından ilgileniyor. Devlet olarak vatandaşın yanındayız, hiç kimse endişe etmesin. En kısa sürede gereken neyse yapılacak” diye konuştu.

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