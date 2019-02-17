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BAKAN DÖNMEZ: SIFIR KDV, OKURYAZAR ORANININ ARTMASINA KATKI SUNACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Güven USTA/İSTANBUL DHA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı anket ve çalışmaların Türkiye'deki okuryazarlığın arttığını gösterdiğini belirterek, "5.

Güven USTA/İSTANBUL DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı anket ve çalışmaların Türkiye'deki okuryazarlığın arttığını gösterdiğini belirterek, "5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Üsküdar Kitap Fuarı'nın kapanışını gerçekleştirdi. Dönmez, fuar alanını dolaşarak yayınevi çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.
Dönmez, fuara 120 yayınevinin katıldığını ve 350 yazarın 9-17 Şubat'ta fuar boyunca okurlarla buluştuğunu ifade etti.
Kitap fuarlarının okuyucu ve yazarları bir araya getiren nadir mekanlardan olduğunu anlatan Dönmez, dijitalleşme ne kadar hızlanırsa hızlansın yazılı kitap okuma zevkini tadanların bundan vazgeçemeyeceğini vurguladı.
Dönmez, millet kıraathaneleri gibi projelerle de okur ve yazarları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
Bazı anket ve çalışmalar Türkiye'deki okuryazarlık oranının arttığını gösteriyor. 5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli. Buradan kitapsever olarak teşekkür ediyorum.
Bakan Dönmez'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer yetkililer de eşlik etti.
Türkmen, kapanış töreni sonrasında Dönmez'e atıktan hazırlanmış "Katibim Fesi" hediye etti. Fesin içindeki ampulün verimli olup olmadığını kontrol eden Dönmez, "Buradaki tasarruflu ampul. Artık eski ampulleri geride bırakıyoruz ama bırakmayacağımız bir ampul var ki o da partimizin ampulü." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan ve beraberindekilerin fuarı gezmesi
-Kitapları incelemesi
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Bakanın konuşması
-Bakan kâtibim fesi hediye edilmesi
Detaylar

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