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Bakan Dönmez, Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

Işıklar Maden Ocağında düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere Manisa’nın Soma ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk olarak Maden Şehitliğini ziyaret etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti.

Işıklar Maden Ocağında düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere Manisa’nın Soma ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk olarak Maden Şehitliğini ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti. Bakan Dönmez’i şehitlik girişinde Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve protokol üyeleri karşıladı.
Şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua eden Bakan Dönmez, Soma İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş’un yaptırdığı duanın ardından Işıklar Maden Ocağına geçti.

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