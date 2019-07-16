Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’a kurulması planlanan Termik Santral projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının çekildiği ve projenin sonlandırıldığını ifade etti.

Konuyla ilgili meclise verilen bir soru önergesinde tartışmalara son noktayı koyan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin iptal olduğunu teyit etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu maden sahası ile ilgili gerçekleştirilen teknik etütlerin ön fizibilite değerlendirmeleri neticesinde; sahanın teknik ve ekonomik açıdan yatırıma açılması uygun bulunmadığından çevresel etki değerlendirme çalışmalarına yönelik hazırlanan ÇED başvuru dosyası çekilmiş ve proje süreci sonlandırılmıştır”.

