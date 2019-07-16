HABER

Bakan Dönmez: "Termik Santral’in proje süreci sonlandırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’a kurulması planlanan Termik Santral projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının çekildiği ve projenin sonlandırıldığını ifade etti.Konuyla ilgili meclise verilen bir soru önergesinde tartışmalara son noktayı koyan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin iptal olduğunu teyit etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu maden sahası ile ilgili gerçekleştirilen teknik etütlerin ön fizibilite değerlendirmeleri neticesinde; sahanın teknik ve ekonomik açıdan yatırıma açılması uygun bulunmadığından çevresel etki değerlendirme çalışmalarına yönelik hazırlanan ÇED başvuru dosyası çekilmiş ve proje süreci sonlandırılmıştır”.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’a kurulması planlanan Termik Santral projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının çekildiği ve projenin sonlandırıldığını ifade etti.
Konuyla ilgili meclise verilen bir soru önergesinde tartışmalara son noktayı koyan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin iptal olduğunu teyit etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu maden sahası ile ilgili gerçekleştirilen teknik etütlerin ön fizibilite değerlendirmeleri neticesinde; sahanın teknik ve ekonomik açıdan yatırıma açılması uygun bulunmadığından çevresel etki değerlendirme çalışmalarına yönelik hazırlanan ÇED başvuru dosyası çekilmiş ve proje süreci sonlandırılmıştır”.

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
Gemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyorGemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyor
(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.